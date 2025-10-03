Prevenzione oncologica, la statua di Cerere illuminata di rosa: "Prendersi curà di sè è un atto d'amore"

Si inserisce nel calendario delle attività dedicate alla prevenzione oncologica femminile

Gela. In serata, la statua di Cerere, simbolo identitario della nostra città, si è vestita di rosa, illuminandosi per dare voce a un messaggio che va oltre il gesto simbolico: la prevenzione è vita, consapevolezza, cura. L’iniziativa, promossa dalla commissione servizi sociali, presieduta dal consigliere Lorena Alabiso, e dall’assessorato ai servizi sociali, guidato dall’assessore Valeria Caci, si inserisce nel calendario delle attività dedicate alla prevenzione oncologica femminile, in particolare alla sensibilizzazione sul tumore al seno. "Abbiamo scelto Cerere, madre e custode, perché rappresenta la forza generatrice e protettiva della donna. Illuminandola di rosa, vogliamo ricordare a tutte le donne che prendersi cura di sé è un atto di amore, non solo verso sé stesse ma anche verso chi le circonda", ha spiegato il presidente Alabiso. L’assessore Valeria Caci ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni e territorio. "Questa luce rosa è anche un invito alla comunità a unirsi, a sostenere le campagne di prevenzione e a promuovere una cultura della salute che sia accessibile, informata e solidale". La commissione e l’assessorato hanno ringraziato tutte le realtà associative, sanitarie e civiche che collaborano attivamente alla realizzazione delle iniziative previste per il mese di ottobre, con l’auspicio che ogni gesto, ogni parola, ogni luce accesa possa contribuire a salvare vite. La luce rosa che avvolge Cerere è anche una carezza, un pensiero rivolto a tutte le donne che stanno affrontando la malattia, a chi ha vinto la sua battaglia e a chi continua a lottare con coraggio. "È il nostro modo di dire, non siete sole", aggiungono. A conclusione del mese dedicato alla prevenzione, il 30 ottobre si terrà un convegno sul tumore al seno, aperto alla cittadinanza, con la partecipazione di esperti, medici e testimonianze dirette. Un’occasione per informare, ascoltare e costruire insieme una rete di consapevolezza e sostegno.