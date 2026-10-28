Il secondo anno Prevenzione e ricerca, "Pink october" in città: "Cambiamenti", "forte valore sociale"

L'iniziativa in città

Gela. La città ancora una volta risponde, così come accaduto un anno fa, al richiamo della ricerca e della prevenzione contro il tumore al seno. Come abbiamo riferito, domani, giovedì 29 ottobre, dalle ore 19:30, si terrà la seconda edizione del “Pink october”. Dopo quello dello scorso anno, l'associazione “Cambiamenti”, presieduta da Giuseppe Perna, insieme a partner istituzionali e privati, sta ultimando i preparativi per un dibattito pubblico, con esperti, medici e con chi affronta la lotta contro la malattia. Sarà possibile interagire per portare la propria esperienza pratica. “Dopo il grande riscontro dello scorso anno – spiega Perna – abbiamo sentito il bisogno, soprattutto sociale, di dare un sostegno ulteriore in una città che risente tanto dell'impatto di queste patologie. Sarà così un momento di confronto pubblico e di solidarietà”. Dopo il talk, previsto all'ex chiesa San Giovanni, sarà possibile donare fondi con l'aperitivo solidale e si concluderà con un momento musicale.