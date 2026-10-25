La manifestazione Prevenzione e cure per vincere contro il tumore al seno: corteo delle donne in rosa

Associazioni, volontarie, cittadini ma anche il sindaco Terenziano Di e il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, hanno aperto il corteo partito dalla villa comunale e che si concluderà davanti a Palazzo di Città

Gela. Prevenzione e un messaggio chiaro per tutte le donne che affrontano la sfida della malattia: cure e diagnosi precoce sono fondamentali contro il tumore al seno. Associazioni, volontarie, cittadini ma anche il sindaco Terenziano Di e il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, hanno aperto il corteo partito dalla villa comunale e che si concluderà davanti a Palazzo di Città. È ancora elevata, in città, la percentuale di donne colptite da tumore al seno. Una condizione che si inserisce in un territorio nel quale si reclama inoltre il potenziamento del sistema sanitario locale, che vede nella breast unit un punto di eccellenza e supporto, da non ridimensionare.