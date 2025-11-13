Presunte irregolarità fiscali, assolto imprenditore dell'autotrasporto

Il giudizio a suo carico è stato chiuso

Gela. I controlli vennero condotti sulla documentazione fiscale di un imprenditore locale del settore dell'autotrasporto. Gli furono contestate presunte omissioni circa la dichiarazione dei redditi, rispetto agli importi fatturati. Accuse che però in giudizio non hanno trovato i necessari riscontri. Il giudice Fabrizio Giannola ha emesso una decisione favorevole all'imputato, difeso dal legale Tommaso Vespo. Nella sua disamina, il legale ha richiamato le cifre e le soglie accertate a seguito dei controlli, facendo peraltro rilevare che si trattava di percentuali ben al di sotto dell'eventuale limite di punibilità. Secondo l'ipotesi d'accusa, ci sarebbe stata una discrepanza tra quanto dichiarato dall'imprenditore e i fatturati effettivi prodotti dall'attività dell'azienda. Anomalie che per la difesa non hanno trovato nessun fondamento nella normativa in materia, anche sulla base della documentazione fornita.