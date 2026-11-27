La decisione Presunte irregolarità dei dati reddituali per accedere al gratuito patrocinio, trentunenne assolto

Una presunta irregolarità nella comunicazione del suo reddito

Gela. Per la procura, sussistevano irregolarità nella richiesta per l'accesso al beneficio del gratuito patrocinio, rispetto a un procedimento al quale era sottoposto. Al termine del dibattimento a carico di un trentunenne, il giudice Eva Nicastro ha invece disposto l'assoluzione. “Il fatto non costituisce reato”, così ha indicato il magistrato. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale a carico dell'imputato, la procura ha insistito per una presunta irregolarità nella comunicazione del suo reddito, che sarebbe stata finalizzata ad accedere al gratuito patrocinio ma senza averne diritto. E' stata chiesta la condanna a un anno. La difesa, con l'avvocato Teresa Costa, ha invece esposto elementi anche strettamente tecnici, legati ai redditi percepiti dall'imputato, sottolineando che nell'eventualità di potenziali anomalie l'istanza per l'accesso al gratuito patrocinio sarebbe stata eventualmente da ritenere inammissibile. Fu accolta e i rilievi della guardia di finanza, stando alla difesa e così come riportato nella motivazione dal giudice, non hanno dato certezze su presunte irregolarità nei dati riportati. Il difensore ha inoltre ribadito l'assenza di qualsiasi volontà di rilasciare dati non veritieri, da parte dell'imputato. Elementi che hanno indotto il giudice, a conclusione del dibattimento, a disporre l'assoluzione.