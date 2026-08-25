Presidio va avanti, "impegni Caruso importanti ma vanno concretizzati"

Il confronto è stato piuttosto intenso e partiti e movimenti che supportano Di Stefano si sono detti disponibili a proseguire, dando manforte ulteriore

Gela. Il presidio per il potenziamento dell'ospedale Vittorio Emanuele va avanti. Dopo l'incontro istituzionale con l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, nel pomeriggio, proprio al presidio, il sindaco Terenziano Di Stefano ha tirato le somme con la sua amministrazione comunale e con la maggioranza. Si va avanti, almeno fino al 25 settembre, quando lo stesso Caruso dovrebbe ritornare in città e definire l'attuazione degli impegni assunti, per più medici e maggiori servizi. Il confronto è stato piuttosto intenso e partiti e movimenti che supportano Di Stefano si sono detti disponibili a proseguire, dando manforte ulteriore. Entro il 25 settembre, però, gli impegni oggi arrivati dall'assessore regionale dovranno trovare attuazione. In caso contrario, si spingerà per le dimissioni del management attuale di Asp. Tutto rimane in divenire e i "rinforzi" promessi da Caruso, con procedura d'emergenza e attraverso la rete formativa, dovranno pervenire entro la data oggi annunciata.