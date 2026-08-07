"Presidio va avanti", Di Stefano agli azzurri: "Ficarra venga a confrontarsi con noi"

Il presidio prosegue

Gela. "Il presidio continua fino a quando il manager Ficarra non verrà a parlare con noi. Siamo disponibili anche ad avviare un tavolo permanente su questi temi, per noi fondamentali". Il sindaco Terenziano Di Stefano lo ha confermato ai forzisti arrivati a "mediare" al presidio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele, dopo l'incontro di ieri a Palermo con l'assessore regionale Marcello Caruso e a seguito del provvedimento che stanzia sedici milioni di euro per la progettazione del nuovo nosocomio. Al presidio, oltre agli azzurri Antonino Biundo e Vincenzo Cirignotta, anche il parlamentare Ars del partito Rosetta Cirrone Cipolla. "Siamo qui perché la sanità non ha colore politico e gli impegni sono stati presi, in maniera concreta", ha detto il deputato. Di Stefano è stato chiaro, "andiamo avanti con il presidio ma siamo pronti a parlare con il manager, proprio qui in città".