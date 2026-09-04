Presidio sanità, Filcams a sostegno rilanciando le vertenze territoriali

Per il sindacato, la vertenza sanità si sviluppa su un doppio binario

Gela. La Filcams Cgil provinciale ha partecipato insieme alla Cgil provinciale e regionale e alle altre categorie con determinazione al sit-in per la sanità, portando in piazza la voce e i diritti dei tanti lavoratori dei servizi in appalto della sanità pubblica: addetti alle pulizie e sanificazione, ausiliari, addetti alla sorveglianza antincendio, operatori del servizio mensa, guardie giurate e operatori dei servizi fiduciari. Per il sindacato, la vertenza sanità si sviluppa su un doppio binario indissolubile: da un lato la garanzia del diritto alle cure per i cittadini, dall'altro la salvaguardia dei diritti e dei livelli occupazionali e della dignità del lavoro. Al centro del dibattito, in particolare, la difficile situazione dei lavoratori della società "New Guard", vigilanza armata e non armata, con gli stipendi fermi al mese di maggio. Entro questo venerdì è atteso il saldo delle spettanze e degli arretrati da parte della ditta o, in alternativa, l'intervento in sostituzione da parte dell'Asp. A ciò si aggiunge la forte tensione legata all'imminente cambio d'appalto nei servizi di pulizia e ausiliariato, che richiede massima vigilanza sul mantenimento di tutti i posti di lavoro. Le maestranze del settore vivono da tempo in uno stato di perenne incertezza ed è per questo che proseguiranno la raccolta firme per le due leggi di iniziativa popolare promosse dalla Cgil, volte a rilanciare il Sistema sanitario nazionale e a definire regole più giuste, trasparenti e di tutela in materia di appalti.