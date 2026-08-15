Presidio a Ferragosto, aderisce anche il dottor Di Martino: Di Stefano lancia appello al premier Meloni

Per alcune ore, questa mattina, il presidio è stato attivato, nonostante la giornata festiva. Diversi cittadini hanno firmato

Gela. Ferragosto al presidio davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele" per il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione comunale. La protesta non si ferma e per alcune ore, questa mattina, sindaco, assessori e consiglieri, hanno voluto dare la loro presenza, pure in una giornata festiva. L'obiettivo rimane invariato, fare in modo che l'attenzione sia alta allo scopo di un rafforzamento dell'ospedale Vittorio Emanuele e dei servizi annessi. Al sedicesimo giorno della mobilitazione, questa mattina ha aderito uno dei medici che al Vittorio Emanuele ha lasciato traccia indelebile, il dottor Giuseppe Di Martino, senologo che negli anni ha salvato la vita di migliaia di pazienti. Ha aderito così come una delegazione del Pd di Niscemi. Il sindaco Di Stefano, che è stato tra i fautori del presidio, proprio questa mattina ha rinnovato un appello istituzionale al governo regionale e al management Asp e si è rivolto al presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. "Questa è Gela, è una città italiana - ha detto il primo cittadino - abbiamo bisogno del suo autorevole intervento. Una città che in estate ha oltre centomila residenti, non può rimanere con un solo medico, nelle ore notturne, al pronto soccorso".