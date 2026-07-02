Presentato il MIRA a Messina, Giuli “Sicilia ponte culturale del Mediterraneo”

È stato presentato oggi a Messina il MIRA - Mediterranean Institute for Research and Arts (Istituto Mediterraneo per la Ricerca e le Arti)

MESSINA (ITALPRESS) – È stato presentato oggi a Messina il MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts (Istituto Mediterraneo per la Ricerca e le Arti), nuovo polo culturale dedicato alla ricerca, alla formazione e alla produzione artistica contemporanea nel Mediterraneo. Alla conferenza stampa ha preso parte il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha definito il MIRA “un progetto di crescita e sviluppo delle relazioni internazionali, in particolare con l’Africa e il Mediterraneo allargato”.

Secondo il ministro, il MIRA punta a ridefinire il paradigma museale come un sistema culturale dinamico, fondato sul dialogo e sulle relazioni tra i popoli. “Non è soltanto un museo – ha affermato Giuli – ma un luogo che parla la lingua universale della pace, che è l’arte. In un momento storico come quello che stiamo vivendo c’è bisogno di cultura, confronto e relazioni”.

Giuli ha inoltre sottolineato il ruolo strategico della Sicilia come crocevia naturale del Mediterraneo. “Stiamo costruendo un ponte culturale grazie alla Sicilia, protagonista di questa sfida. L’isola è già una naturale piattaforma di diplomazia culturale e non ha nulla da invidiare a nessuno. Grazie ai siciliani portiamo un valore aggiunto nel dialogo tra i popoli”, ha concluso.

– foto xr6/Italpress –

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