Presentata la Carta dei Servizi Sociali, “Più trasparenza e vicinanza ai cittadini”

È stata presentata la Carta dei Servizi Sociali, un documento per la qualità e la trasparenza nei confronti dei cittadini.

Gela. Un piccolo passo importante verso la trasparenza e la partecipazione dei cittadini. Alla Pinacoteca Comunale di Gela è stata presentata la Carta dei Servizi Sociali, lo strumento con cui il Comune definisce diritti, doveri e modalità di accesso ai servizi offerti dal settore Politiche Sociali.

La Carta raccoglie tutte le informazioni utili per minori, anziani, disabili e donne vittime di violenza, ma anche i contatti diretti con uffici e funzionari, per garantire un rapporto più immediato tra cittadini e istituzioni.

“È un impegno di qualità e di trasparenza che l’amministrazione prende nei confronti dei cittadini. La Carta dei Servizi permetterà a tutti di conoscere i diritti, ma anche i doveri, e di sapere con chiarezza a quali servizi possono accedere – ha detto l’Assessore ai Servizi Sociali Valeria Caci - Dal prossimo anno pubblicheremo anche il bilancio sociale del settore, per rendere conto in piena trasparenza del nostro lavoro.”

Tra i servizi indicati figurano l’assistenza domiciliare per gli anziani, il servizio Asacom per l’inclusione scolastica, e i centri diurni per anziani e disabili psichici, che partiranno non appena saranno sbloccati i fondi regionali.

“Oggi siamo fieri di presentare questa Carta dei Servizi, frutto anche della collaborazione della Commissione consiliare. – ha aggiunto la Presidente Commissione Consiliare Servizi Sociali Lorena Alabiso - Il nostro compito sarà vigilare sul mantenimento degli obiettivi di trasparenza ed equità. Speriamo che diventi uno strumento vivo, condiviso tra cittadini, operatori e istituzioni.”

Un documento che mira a rendere più accessibile e comprensibile l’intero sistema dei servizi sociali comunali, e che segna un nuovo punto di partenza per una pubblica amministrazione più aperta e partecipata.