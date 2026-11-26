Gas Prescrizioni "Argo-Cassiopea", interventi nell'area retrodunale in carico a Eni: ultimato protocollo

Si tratta principalmente di opere di salvaguardia ambientale, anche rispetto alla biodiversità marina. L'amministrazione comunale non sembra intenzionata a voler attendere ancora e così si procederà alla firma del protocollo

Gela. Quella per gli interventi di riqualificazione nell'area retrodunale, sul lungomare Federico II di Svevia, sarà la prima vera opera in capo alla multinazionale Eni, sulla base delle prescrizioni dettate per le attività di estrazione del gas in mare, nei giacimenti “Argo-Cassiopea”. Le prescrizioni furono inserite nelle autorizzazioni che l'ente comunale rilasciò a Eni per l'avvio del progetto e dei lavori successivi, che diedero il via alla produzione di gas off-shore, a pieno regime da circa due anni. Si sono susseguiti incontri e tavoli, negli ultimi anni. Il protocollo finale è stato ultimato e va alla firma delle parti, amministrazione comunale e azienda. Ormai da tempo, proprio l'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Filippo Franzone, che fanno parte del tavolo tecnico, spinge per dare l'assenso proprio alle prime opere, iniziando con gli interventi nell'area retrodunale. Rimane solo un aspetto da adeguare, prima della firma, relativo alle modalità di gestione. Nel tavolo tecnico, infatti, il riferimento della Riserva Biviere, Emilio Giudice, che prese parte attivamente alla stesura delle prescrizioni, insieme anche all'allora assessore Di Stefano, ha sempre sostenuto la necessità che Eni, anzitutto, predisponga l'intera progettazione esecutiva per tutti gli interventi previsti nelle prescrizioni, senza procedere per singole opere. Si tratta principalmente di opere di salvaguardia ambientale, anche rispetto alla biodiversità marina. L'amministrazione comunale non sembra intenzionata a voler attendere ancora e così si procederà alla firma del protocollo.