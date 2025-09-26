Prenotazioni sospese e fondi finiti, allarme per i pazienti diabetici: interrogazione al ministero

Allarme per i pazienti diabetici

Gela. Lunghe liste di attesa anche per i pazienti affetti da diabete ma ora prenotazioni addirittura sospese, al "Vittorio Emanuele". Una vicenda che finisce in sede ministeriale. Il senatore M5s Pietro Lorefice ha presentato un'interrogazione. "Per denunciare la grave emergenza che colpisce i pazienti diabetici. L’Asp di Caltanissetta ha sospeso le prenotazioni per le visite diabetologiche e avrebbe esaurito i fondi per i dispositivi di autocontrollo della glicemia, costringendo anziani, bambini e caregiver a spostamenti insostenibili e a strumenti inadeguati. Una situazione inaccettabile - dice il senatore - che compromette il diritto alla salute e viola i livelli essenziali di assistenza, che lo Stato è tenuto a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ho chiesto al governo di intervenire con urgenza per ripristinare i servizi e i dispositivi a Gela, rafforzare il monitoraggio del Piano Nazionale per la Malattia Diabetica e concordare con la Regione Siciliana un piano straordinario per tutelare i pazienti più fragili. Il diritto alla salute non può dipendere dalla residenza ed è il governo a dover garantire equità e uniformità nell’accesso all’assistenza sanitaria". L'allarme arriva anche da chi rappresenta i pazienti locali. "A quasi un anno di distanza, da quando abbiamo denunciato i lunghi e inaccettabili tempi di attesa necessari per effettuare una visita diabetologica in città, la situazione è diventata pericolosamente drammatica, per migliaia di pazienti diabetici tipo 1 e tipo 2 residenti a Gela. Incarichi provvisori e soluzioni tampone, attuate dall’Asp, sono attualmente inefficaci e inefficienti, aumentano ancor di più i tempi di attesa per una visita diabetologica al punto che il cup non accetta nuove prenotazioni di visite diabetologiche su Gela. Il disservizio costringe anziani, minori diabetici tipo 1 e caregiver a spostarsi per centinaia di km per una visita diabetologica o semplicemente per rinnovare il piano terapeutico per la fornitura di sensori/ presidi in tempi ragionevoli. Migliaia di pazienti diabetici gelesi subiscono questi inaccettabili disagi, privazioni e disservizi, da parte del servizio sanitario locale che non riesce a garantire il diritto alla cura, scoraggiando e demotivando il paziente diabetico con il rischio di abbandonare la terapia in corso e aumentando le probabilità di complicanze con la certezza di gravare in un secondo tempo sul servizio sanitario regionale. Oltre alla beffa arriva pure l’inganno: da luglio l’Asp di Caltanissetta non ha più disponibilità economica necessaria per l’acquisto e la fornitura di sensori per i diabetici insulino-dipendenti della provincia, circa 3.000, compresi i minori con diabete giovanile costretti a pungersi le dita almeno 6 volte al giorno per il test glicemico. Forse in assessorato hanno dimenticato che ridurre la spesa per i dispositivi medici come i sensori per i diabetici insulino-dipendenti significa ignorare il decreto regionale pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 gennaio 2015 dove si riconosce l’utilità dei sensori e il dimostrato ritorno economico per le Asp dovuto alla drastica riduzione di complicanze, ricoveri ospedalieri e cure a carico della Sanità regionale. Ricordiamo che la regione Sicilia ha recepito il Piano Nazionale del Diabete dove vengono condivisi obbiettivi e strategie per affrontare la malattia diabetica, allo scopo di migliorare la prevenzione, la diagnosi la gestione della malattia, delle complicanze e l’assistenza generale alle persone diabetiche Crediamo in un approccio di dialogo con le istituzioni, chiedendovi una verifica congiunta sul territorio con tutti gli attori coinvolti, compresi i pazienti, le associazioni e le istituzioni che li rappresentano", dice Federico Albini, Presidente dell’Associazione Diabetici Eschilo ADE ODV di Gela.