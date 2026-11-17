Premio Mondello a Giampaolo Frezza, direttore di LUMSA Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Venticinque anni fa arrivava a Palermo per contribuire alla nascita della sede universitaria della LUMSA. Oggi quella città, inizialmente percepita come caotica e distante e poi...

PALERMO (ITALPRESS) - Venticinque anni fa arrivava a Palermo per contribuire alla nascita della sede universitaria della LUMSA. Oggi quella città, inizialmente percepita come caotica e distante e poi diventata la sua casa, è protagonista del libro che gli è valso uno dei riconoscimenti della 52^ edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello. Giampaolo Frezza, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione della LUMSA di Palermo, ha ricevuto ieri, al Teatro Massimo, il Premio Speciale della Presidente della Fondazione Sicilia per Palermo spasima, pubblicato da Rubbettino.

«Desidero ringraziare la professoressa Maria Concetta Di Natale e la Fondazione Sicilia per questo riconoscimento, che mi onora profondamente e assume per me un significato particolare, perchè premia un libro nato dal mio rapporto con Palermo, una città che mi ha accolto venticinque anni fa e che oggi considero la mia casa. E' un premio che mi incoraggia a proseguire questo percorso e rappresenta anche uno stimolo a cimentarmi in una nuova avventura letteraria», afferma Frezza.

Un riconoscimento che premia un'opera letteraria profondamente legata alla città e, al tempo stesso, valorizza il percorso di un accademico che ha contribuito alla crescita della presenza universitaria e culturale della LUMSA nel capoluogo siciliano.

Originario di Viterbo, professore ordinario di Istituzioni di diritto privato, Frezza vive e lavora a Palermo da circa venticinque anni. Dal 1° gennaio 2025 dirige il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione della LUMSA, dopo aver ricoperto anche l'incarico di prorettore vicario dell'Ateneo. Accanto all'attività accademica e scientifica, ha sviluppato un impegno nel campo della promozione culturale, dando vita alla LUMSA Art Factory, progetto che mette in dialogo università, arte contemporanea e territorio.

E' proprio il rapporto con Palermo il cuore di Palermo spasima, un memoir intimo che ripercorre l'arrivo dell'autore in una città inizialmente difficile da comprendere, la scoperta dei suoi luoghi e delle sue contraddizioni, fino alla nascita di un legame destinato a diventare definitivo.

Attraverso un cammino che attraversa il centro storico e le periferie, Frezza racconta una Palermo lontana dalle rappresentazioni convenzionali, senza nasconderne il degrado, le ferite e le contraddizioni. Una città «irrisolta», nella quale l'autore continua tuttavia a cercare e riconoscere una «dolce speranza di luce».

«La mia storia d'amore con Lei, con la mia Città (...) è davvero totale. Non lascia dietro niente. Contrasti, ossimori, decadentismi, delusioni, munnizza, vastasi, borghesi, palazzi, mercati, murales... fanno tutti parte di un amore radicale, incapace di escludere anche solo un volto dal Suo abbraccio», scrive Frezza nel libro.

La narrazione si sviluppa così come una relazione tra due protagonisti, l'autore e Palermo, tra attrazione e disincanto, meraviglia e contraddizioni. Un percorso che culmina nell'ultimo capitolo, significativamente intitolato Amore consumato, amore inconsumabile.

Il volume, presentato nel giugno 2025 a Palazzo dei Normanni, restituisce anche lo sguardo di chi ha assistito alle trasformazioni della città nell'arco di un quarto di secolo, intrecciando l'esperienza personale con quella professionale e accademica.

Il riconoscimento a Frezza è stato conferito nell'ambito della cerimonia conclusiva del Premio Mondello, organizzato e promosso per conto del Comune di Palermo dalla Fondazione Sicilia, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese.

-foto ufficio stampa LUMSA -

(ITALPRESS).