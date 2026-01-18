Premier Meloni visita il cimitero di Seul “Fianco a fianco per libertà e pace”

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato il Seoul National Cemetery, il cimitero nazionale di Seul. Il camposanto è dedicato a onorare i soldati cad...

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato il Seoul National Cemetery, il cimitero nazionale di Seul. Il camposanto è dedicato a onorare i soldati caduti per la nazione, in particolare durante la Guerra di Corea.

La premier ha partecipato alla cerimonia ufficiale di saluto alla bandiera, deponendo una corona e offrendo l'incenso per tre volte, come previsto dal rituale: un gesto dal forte valore simbolico nella tradizione coreana, dove il numero tre rappresenta l'unione di cielo, terra e popolo, richiamata anche nella bandiera nazionale.

"Oggi sono qui per inchinarmi dinanzi a tutti coloro che hanno sacrificato il bene più prezioso in nome della Patria", si legge nel messaggio scritto dalla premier nel Libro d'Onore. "Il loro sacrificio - aggiunge - non è stato vano, perchè ha dato voce ad un popolo e un futuro ad una Nazione. Qui la memoria vive nel presente, e si fa responsabilità per le generazioni che verranno. Oggi, come ieri, l'Italia e la Corea sono fianco a fianco per difendere la libertà e costruire la pace".

La visita al cimitero è stato il primo impegno ufficiale della premier in Corea, ultima tappa del suo tour diplomatico in Asia. A seguire, Meloni incontrerà i rappresentanti delle principali aziende italiane presenti nel Paese. Poi, domani terrà un bilaterale con il presidente coreano Lee Jae-myung.

Si tratta della prima visita di un premier italiano nel Paese da quasi 20 anni. In agenda il rafforzamento della cooperazione economica e industriale, con particolare attenzione a tecnologia, semiconduttori e scambi commerciali. Prevista anche la firma di intese su gestione delle emergenze, protezione civile e tutela del patrimonio culturale tra i due Paesi.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).