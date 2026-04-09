Premiato in comune il bagnino eroe: salvò una ragazza dal soffocamento

Il Comune premia il giovane bagnino Luigi Manfrè, 16 anni, per aver salvato una ragazza dal soffocamento la scorsa estate

Gela. Un gesto di prontezza, coraggio e grande senso di responsabilità che oggi trova il giusto riconoscimento. A distanza di nove mesi dai fatti, il Comune di Gela ha voluto rendere omaggio al giovane bagnino Luigi Manfrè, appena 16 anni, protagonista lo scorso 16 luglio 2025 di un intervento decisivo che ha salvato la vita a una ragazza.

Quel giorno, in uno stabilimento balneare cittadino, una giovane che stava trascorrendo alcune ore in spiaggia ha improvvisamente rischiato di soffocare mentre mangiava. La situazione è apparsa subito critica: la ragazza non riusciva più a respirare. In quei momenti concitati, il giovane bagnino, non ha esitato a intervenire, mettendo in pratica le manovre di disostruzione delle vie aeree.

Un intervento tempestivo e preciso che si è rivelato decisivo: la ragazza ha ripreso a respirare, mentre sul posto arrivavano anche gli operatori del 118 per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il Comune ha voluto riconoscere ufficialmente quel gesto, sottolineando il coraggio e il sangue freddo dimostrati da un ragazzo così giovane ma già capace di affrontare un’emergenza con lucidità e competenza. Un encomio che va oltre il singolo episodio e che assume un valore simbolico per tutta la comunità..

La storia di Luigi Manfrè rappresenta l’altra faccia della gioventù gelese: quella fatta di impegno, senso civico e solidarietà. Una risposta concreta a chi troppo spesso associa i giovani solo a episodi di cronaca negativa, tra vandalismo e illegalità.

In una realtà complessa, emerge così un esempio positivo, capace di restituire fiducia e orgoglio a un’intera città. Un ragazzo di 16 anni che, con un gesto semplice ma fondamentale, ha dimostrato come responsabilità e altruismo non abbiano età.