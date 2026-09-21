Precipitazioni e danni, vertice tecnico: analizzate le aree più a rischio per prevenire

Via Venezia e proprio il lungomare Federico II di Svevia, all'altezza dell'orto Pasqualello, rimangono i punti più difficili davanti alle precipitazioni

Gela. Gli effetti delle piogge abbattutesi sulla città sabato scorso hanno lasciato segni sul territorio. La zona del lungomare è stata riaperta mentre saranno effettuati interventi di ripristino nell'orto Pasqualello. Questa mattina, si è tenuto un incontro tecnico, al comando della polizia locale. Il sindaco Terenziano Di Stefano, i dirigenti comunali, la polizia locale e i tecnici hanno fatto il punto. Via Venezia e proprio il lungomare Federico II di Svevia, all'altezza dell'orto Pasqualello, rimangono i punti più difficili davanti alle precipitazioni. L'amministrazione comunale cerca di non lasciare nulla di intentato e la volontà è di sviluppare uno studio idraulico sulla condizione di via Venezia, richiedendo alla Regione di poter agire manualmente sulle pompe di sollevamento. Manutenzioni e interventi a prevenzione sono tra le condizioni che il sindaco ha già più volte avanzato. La scarsità di risorse finanziarie non favorisce attività su larga scala. Le piogge di sabato hanno lanciato un monito non indifferente.