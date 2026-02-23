Poule Promozione, il Gela Basket supera in scioltezza l’esame CUS Palermo

84-59 il punteggio maturato al PalaLivatino al termine dei 40 minuti di gioco.

Gela. Ennesima convincente vittoria stagionale per il Gela Basket, che trionfa contro il CUS Palermo e difende autorevolmente il primato in classifica. Il punteggio al termine dell’incontro è di 84-59. Altra magistrale prova da parte dei biancazzurri, che mantengono il pallino di gioco per l’intera durata dell’incontro e non permettono agli avversari di intralciare il loro cammino.

Quattro giocatori in doppia cifra per i locali, guidati dai 18 punti di un super Tarik Hajrovic. A seguire capitan Emanuele Caiola con 13 punti, oltre che Vlad Frolov e Gaspare Caiola con 12.