"Potenziare organici e risorse per i vigili del fuoco sul territorio", le richieste della Confsal Vvf

Le richieste di Confsal Vvf

Caltanissetta. "La sigla sindacale Confsal Vvf di Caltanissetta è impegnata ad affrontare le principali criticità che riguardano la provincia e, in particolare, le condizioni operative, organizzative del personale che ogni giorno garantisce il servizio di soccorso sul territorio. La situazione richiede interventi concreti. È necessario rafforzare la struttura operativa della provincia partendo da un adeguato potenziamento degli organici. La carenza di personale è ormai evidente e rischia di incidere direttamente sull’efficacia operativa e sulla capacità di risposta alle esigenze del territorio. Riteniamo quindi strategico avviare con decisione il percorso di riclassificazione del Comando provinciale di Caltanissetta. Non si tratta solo di un adeguamento formale, ma di un passo necessario per riconoscere il reale impegno, le responsabilità e la complessità operativa del nostro territorio. Particolare attenzione va al territorio di Niscemi, considerata l’emergenza ancora in corso, che purtroppo influenzerà a lungo le dinamiche operative del Comando. Proprio su quest’area, la recente relazione tecnica degli esperti conferma condizioni di instabilità del versante e un livello di rischio elevato. Il fenomeno franoso interessa anche la zona vicina al MOUS e, secondo gli scienziati, allo stato attuale non esiste una soluzione strutturale definitiva in grado di mettere completamente in sicurezza l’intero versante. Alla luce di questo quadro diventa ancora più evidente la necessità di garantire sul territorio un dispositivo di soccorso adeguato. Per questo è fondamentale rafforzare la presenza operativa nell’area di Niscemi, con un potenziamento degli organici e l’avvio di un percorso volto alla trasformazione del distaccamento da volontario a permanente", così riferisce la segreteria provinciale. Più in generale, si richiede un potenziamento delle risorse, senza che il territorio della provincia rimanga fanalino di coda, anche davanti a emergenze conclamate.