Potenziamento tmb e vasca E Timpazzo, Regione: "Ottemperate condizioni ambientali"

Ormai da mesi, l'impianto tmb è oggetto di forte attenzione a livello regionale. Il nuovo managment di Impianti Srr ha più volte richiesto di porre una soglia massima giornaliera di rifiuti trattabili

Gela. Via libera dal dipartimento regionale acqua e rifiuti all'ottemperanza delle condizioni ambientali imposte per gli interventi di potenziamento del sistema tmb di Timpazzo e per quelli di riprofilatura della vasca E del sito di conferimento. È infatti arrivato il vaglio favorevole con il relativo decreto, sulla base del parere positivo rilasciato dalla commissione tecnica specialistica, che ha sviluppato la disamina sulle condizioni imposte nel progetto di Impianti Srr, la società in house che gestisce la discarica. Tra queste, la messa in sicurezza operativa della stessa vasca E. Il sistema di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la vasca sono attualmente il cuore della piattaforma integrata. Lo scorso anno, ci fu il sì della Regione, con il rilascio del provvedimento autorizzatorio. Le carte sono tornate a Palermo per la verifica del progetto esecutivo e delle condizioni di ottemperanza. Con il potenziamento del tmb, sarà possibile lavorare ulteriori tipologie di rifiuti e incrementare la capacità giornaliera e annuale, pure nel processo di produzione del combustibile solido secondario. In tal senso, nella documentazione si precisa che “oltre ai rsu separati e cerniti nell’impianto stesso", sarà possibile lavorare “anche i rifiuti urbani pre-trattati da altri impianti di tmb regionali”. Gli interventi maggiori saranno appunto focalizzati sul potenziamento del sistema di trattamento meccanico biologico mentre per la vasca E si delinea “una rimodulazione della sagoma della copertura finale, senza modificare la quota altimetrica maggiore”. Ormai da mesi, l'impianto tmb è oggetto di forte attenzione a livello regionale. Il nuovo managment di Impianti Srr ha più volte richiesto di porre una soglia massima giornaliera di rifiuti trattabili, non superiore a 150 tonnellate, dato che comuni da più province destinano i carichi al sito locale. I comuni dell'ambito territoriale, in primis Gela, sostengono la linea di dare priorità nei conferimenti ai centri della zona, che sono il baricentro per Timpazzo, area di proprietà del Comune gelese. L'iter per potenziare il tmb e riprofilare la vasca E (fulcro dell'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti) venne iniziato dal precedente management di Impianti Srr, con progettazione affidata all'ingegnere Salvatore Parlatore, a sua volta coinvolto nella recente indagine condotta dalla Dda di Caltanissetta.