"Posti letto nuovo ospedale? Non serve demagogia", FI: "Riprenda dialogo sindaco, Asp e Regione"

Negli scorsi giorni sono stati al presidio davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele" per parlare direttamente con il sindaco Di Stefano. I forzisti sono più propensi a un tavolo ufficiale presso l'Asp di Caltanissetta

Gela. Abbiamo riferito dei contatti che ieri ci sono stati tra il sindaco Terenziano Di Stefano e il manager Asp Salvatore Ficarra, nella prospettiva di un incontro istituzionale volto a fare il punto sulle richieste irrinunciabili dell'amministrazione comunale in materia di potenziamento del sistema sanitario cittadino. Di Stefano era già stato molto chiaro: senza innesti concreti di nuovo personale al “Vittorio Emanuele”, la protesta andrà avanti. Una data precisa per l'incontro non c'è ancora. Il gruppo locale di Forza Italia, vicino al management Asp, insieme al parlamentare regionale FI Rosetta Cirrone Cipolla, negli scorsi giorni, dopo una verifica palermitana con l'assessore regionale Marcello Caruso, ha cercato di mediare con il primo cittadino, anzitutto rispetto a un passo di distensione, con lo stop al presidio. Di Stefano e la sua amministrazione, invece, proseguono fino a quando non ci sarà l'incontro con il manager e soprattutto bisognerà poi valutare l'esito. Gli azzurri Antonino Biundo, consigliere comunale del partito, e Vincenzo Cirignotta, segretario locale, ritornano sul ruolo di Forza Italia nelle interlocuzioni in atto anche se sul nuovo ospedale, allo stato, non possono dare certezze circa il numero di posti letto, che per l'amministrazione comunale dovrà essere almeno doppio rispetto a quello attuale, trattandosi di un progetto comprensoriale. “Le dichiarazioni del sindaco, che ha pubblicamente riconosciuto il lavoro svolto da Forza Italia sul percorso del nuovo ospedale, rappresentano un atto di correttezza istituzionale che apprezziamo. È il riconoscimento di un impegno concreto, portato avanti con determinazione, serietà e senza proclami, nell’esclusivo interesse della nostra comunità. Il finanziamento della progettazione del nuovo ospedale mette definitivamente fine alle polemiche strumentali e smentisce, con la forza dei fatti, quanti avevano sostenuto che il governo regionale avesse definanziato l’opera. Oggi è evidente che quelle affermazioni erano prive di fondamento e rischiavano soltanto di alimentare sfiducia e contrapposizione politica su un’opera strategica per il futuro della città. Grazie alla determinazione del presidente della Regione Renato Schifani e dell’assessore regionale Marcello Caruso, è stato raggiunto un risultato di grande rilevanza: 16 milioni di euro per finanziare la progettazione del nuovo ospedale, con risorse interamente a carico del bilancio regionale. Forza Italia, a livello cittadino, ha svolto la propria parte con convinzione e responsabilità. Il partito, con il prezioso supporto e la regia dell’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla, ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo risultato. Adesso il percorso è chiaro. Una volta perfezionato il trasferimento dei terreni all’Asp di Caltanissetta, il management dell’Azienda sanitaria potrà procedere con il bando per la progettazione, che dovrà essere affidata nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo criteri di trasparenza e legalità. Per quanto riguarda la richiesta di incrementare i posti letto dai 242 previsti a oltre 450, è necessario affrontare la questione con serietà e senza demagogia. Il sindaco e le forze politiche che lo sostengono sanno bene che la programmazione sanitaria regionale deve rispettare gli standard nazionali e i vincoli di sostenibilità della spesa sanitaria. Questo, tuttavia, non significa rinunciare all’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dell’offerta sanitaria. Al contrario, Forza Italia, dopo aver contribuito al raggiungimento del finanziamento della progettazione, continuerà a lavorare affinché il nuovo ospedale possa garantire standard sempre più elevati, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, individuando soluzioni concrete e sostenibili”, dicono Biundo e Cirignotta attraverso una nota. Il sindaco Di Stefano e la sua amministrazione aspettano che il manager Ficarra possa dire sì a un incontro in città anche se i forzisti sono più propensi a un tavolo ufficiale presso l'Asp di Caltanissetta. “Subito dopo l’incontro palermitano, il partito cittadino insieme all’onorevole Cirrone Cipolla, si è recato in delegazione presso il gazebo allestito davanti all’ospedale Vittorio Emanuele, per informare il sindaco sugli esiti del confronto avuto con l’assessore alla salute. Alla luce del risultato ottenuto sul finanziamento della progettazione, e delle soluzioni proposte durante l’incontro ed immediatamente recepite dall’assessore regionale, abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento di superare la fase del presidio e di riavviare un confronto istituzionale con l’Asp, nell’esclusivo interesse della comunità. Il sindaco ci ha comunicato la volontà di proseguire il presidio, in attesa di un incontro con il direttore generale dell’Asp da tenersi all’interno dell’ospedale di Gela. Auspichiamo che il manager, il sindaco e la deputazione regionale, si incontrino presso l’Asp di Caltanissetta, per un confronto serio, costruttivo e operativo sulla programmazione dei servizi sanitari del territorio. La nostra città ha bisogno di risposte, non di contrapposizioni. Ha bisogno che le istituzioni dialoghino e che ciascuno, per il ruolo che ricopre, faccia la propria parte. Forza Italia continuerà a lavorare in tutte le sedi istituzionali per favorire il dialogo e individuare soluzioni concrete alle criticità dell’ospedale Vittorio Emanuele, con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e costruire una sanità territoriale più efficiente e adeguata alle esigenze della nostra comunità”, concludono Biundo e Cirignotta.