Porto, una nota dell'Autorità per informare sull'iter: amministrazione spinge per un incontro

Gela. Una nota è pervenuta in settimana, a Palazzo di Città, dall'Autorità portuale della Sicilia occidentale, ma l'amministrazione comunale vuole comunque un incontro per vagliare le eventuali evoluzioni nella procedura dei lavori nel porto rifugio. Nella nota, si fa una sorta di excursus di quanto già finalizzato ma servono ancora passaggi molto delicati e la caratterizzazione delle sabbie va tenuta sotto stretta osservazione. I lavori per superare il perenne insabbiamento sono attesi da anni. “La nota è arrivata dall'Autorità – dice il sindaco Di Stefano – ma noi vogliamo un incontro per valutare di persona. E' una procedura molto importante e non possiamo limitarci a uno scambio di note”. Sulla necessità di un tavolo tecnico insiste da tempo il comitato pro porto. Il sindaco segue la vicenda insieme all'assessore dem Peppe Di Cristina, che ha la delega in materia. Un tavolo vero e proprio potrà esserci solo quando l'Autorità farà chiarezza sulla nuova governance. Il presidente Pasqualino Monti, durante il cui mandato si è definito l'intervento dell'Autorità nella gestione delle strutture portuali cittadine, ha concluso il mandato. Il governo nazionale e quello regionale non hanno ancora finalizzato la nuova nomina. Più volte, c'è stato il rimando all'ex europarlamentare leghista Annalisa Tardino, ma a oggi nulla è stato ufficializzato e l'Autorità rimane senza un vero e proprio riferimento istituzionale.