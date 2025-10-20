Porto, Tardino in città: sopralluoghi e verifiche, "serve programmazione e a breve un incontro"

Questa mattina, ha condotto primi sopralluoghi tecnici, piuttosto informali, nei siti in città, dopo una visita in capitaneria di porto, dove ha incontrato il neo comandante Daniele Curci e il sindaco Terenziano Di Stefano

Gela. “Serve programmazione per superare le problematiche che non sono certamente addebitabili alla mia gestione dell'Autorità portuale né a chi mi ha preceduto”. Il commissario Annalisa Tardino, che porta avanti, da circa due mesi, l'Autorità portuale della Sicilia occidentale, subentrata all'ex presidente Pasqualino Monti, questa mattina ha condotto primi sopralluoghi tecnici, piuttosto informali, nei siti in città, dopo una visita in capitaneria di porto, dove ha incontrato il neo comandante Daniele Curci e il sindaco Terenziano Di Stefano. “I nostri uffici conoscono bene i problemi di questi siti e stiamo lavorando in maniera seria – ha aggiunto Tardino – vogliamo essere pragmatici e non vivere nel mondo dei sogni. Gli sviluppi del porto di Palermo, solo per fare un esempio, si sono concretizzati dopo un decennio di lavoro che è stato programmato”. Un anno fa, nel corso dell'ultimo tavolo tecnico tenutosi a Palermo, gli allora vertici dell'Autorità avevano indicato il termine di sei mesi per l'autorizzazione ambientale mentre l'iter per la progettazione doveva andare avanti. L'ultimo atto tangibile è il parere della sottocommissione ministeriale, che si è espressa sull'idoneità della documentazione proposta per la valutazione ambientale. “Un incontro con il sindaco si farà a brevissimo”, ha precisato Tardino. Un sopralluogo, con i tecnici dell'Autorità e i manager di Eni, è stato condotto nell'area del porto isola. Pare infatti che l'intenzione dell'Autorità sia di integrare le due infrastrutture, “anche in una prospettiva di transizione energetica”, ha concluso il commissario. Contatti, in giornata, ci sono stati con il consigliere comunale della Lega Antonella Di Benedetto.

In foto il commissario Tardino subito dopo la visita in capitaneria di porto