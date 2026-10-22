La Reazione Porto rifugio, Cascino accusa Di Paola: "Perché non ha votato per i fondi da 5 milioni di euro?"

Dal centrodestra arrivano gli affondi diretti al vicepresidente dell'Assemblea regionale Nuccio Di Paola, che insieme al resto dell'opposizione non ha sostenuto il maxi emendamento del governo Schifani:

Gela. E' uno dei “bersagli” politici più gettonati dal centrodestra locale. Così, anche dopo l'approvazione della “manovrina”, partorita dall'Ars in giornata, proprio dal centrodestra arrivano gli affondi diretti al vicepresidente dell'Assemblea regionale Nuccio Di Paola, che insieme al resto dell'opposizione non ha sostenuto il maxi emendamento del governo Schifani: fra gli altri punti, blindava i cinque milioni destinati al porto rifugio e voluti dal parlamentare meloniano Salvatore Scuvera. “L’approvazione di 5 milioni di euro da parte dell’Assemblea Regionale per il primo stralcio dei lavori al porto rifugio, destinati all’allungamento del braccio di ponente e al dragaggio, rappresenta una notizia importante per la città e soprattutto per i pescatori che da anni attendono risposte concrete. Siamo soddisfatti per queste risorse, ma ci chiediamo dove fosse l’opposizione al momento della votazione. Se fosse confermata l’uscita dall’aula di alcuni deputati regionali, tra cui Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle, sarebbe doveroso spiegarne le ragioni ai cittadini. Che senso ha richiamare continuamente le responsabilità della Regione durante manifestazioni e assemblee pubbliche, per poi non partecipare a una votazione importante per Gela? Di Paola dovrebbe chiarire la propria posizione con la stessa attenzione con cui rivendica i finanziamenti regionali destinati alla riqualificazione delle zone di Settefarine e Cantina Sociale”, fa sapere in una nota Vincenzo Cascino, segretario di “Gela nova”. Insiste sul punto, “Non si possono rivendicare i risultati della Regione quando portano consenso e poi assumere atteggiamenti differenti quando non conviene. La politica richiede coerenza, non opportunismo o populismo. È facile alimentare polemiche e divisioni, ma i cittadini meritano chiarezza e responsabilità. Ogni finanziamento destinato a Gela deve essere accolto positivamente, indipendentemente dal colore politico. Il porto rifugio appartiene a tutta la città e non a un singolo partito. Adesso servono lavori concreti, perché i nostri pescatori non possono più aspettare”, conclude Cascino.