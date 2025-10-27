Porto, lavori legati alle autorizzazioni: Scuvera, "c'è massima attenzione"

L'incontro sul porto

Gela. Come abbiamo riportato, i lavori al porto rifugio sono legati al rilascio delle autorizzazioni, soprattutto quella ambientale, che come capitato in altri capitoli di un percorso quanto mai travagliato sono piuttosto lontani dal ruolino di marcia iniziale. Questa mattina, si è tenuto un incontro tecnico negli uffici dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale, che ha la competenza sui siti locali. Tra le altre, c'era la presenza del deputato regionale FdI Salvatore Scuvera, insieme al responsabile provinciale infrastrutture e portualità del partito Vincenzo Casciana. "Nel mese di ottobre 2024 il porto rifugio è stato ufficialmente consegnato all’Autorità di Sistema della Sicilia Occidentale. Contestualmente è stato trasmesso anche il progetto, articolato in stralci, per la richiesta dei finanziamenti e delle necessarie autorizzazioni ambientali. In questa fase è in corso l’iter per ottenere il riscontro dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al fine di avviare i lavori di dragaggio e l’allungamento del braccio di ponente, interventi fondamentali per garantire la piena operatività dello scalo", dice Scuvera. Chiaramente, non manca il sostegno all'azione dell'Autorità, condotta dal commissario Annalisa Tardino, di nomina leghista. "Ringrazio il commissario Annalisa Tardino, i funzionari e i dirigenti dell’Autorità portuale, per l’impegno e l’attenzione costante dimostrati. Il porto rifugio è una priorità strategica per il territorio. Seguirò personalmente ogni passaggio fino alla piena realizzazione dell’opera", conclude Scuvera.