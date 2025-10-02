Porto, dighe e le tante criticità ancora irrisolte, Lorefice sentito in commissione

Lorefice segue questi ambiti, da sempre molto critici, sfruttando chiaramente la possibilità di avere un'interfaccia parlamentare

Gela. L'audizione, in commissione agricoltura, pesca e mare, è stata sollecitata dai consiglieri comunali che ne fanno parte, così da avere un confronto diretto con il senatore Pietro Lorefice. In serata, a Palazzo di Città, si è tenuto l'incontro. La portualità ma anche le dighe, le reti “fantasma” e la pesca a strascico, sono tutti punti toccati durante la riunione. Lorefice segue questi ambiti, da sempre molto critici, sfruttando chiaramente la possibilità di avere un'interfaccia parlamentare. Il presidente della commissione, il renziano Alberto Zappietro, come abbiamo riferito, ha già sottolineato che si procederà con una richiesta ufficiale all'Autorità della Sicilia occidentale, allo scopo di avere ragguagli sullo stato della procedura finalizzata ai lavori del porto rifugio, ancora una volta segnata da ritardi. “Durante l'incontro, abbiamo trattato diversi temi di grande importanza per il nostro territorio, tra questi i problemi legati alle dighe, al porto, alle reti fantasma e alla pesca a strascico. Il senatore Lorefice ha dimostrato una grande sensibilità verso queste tematiche e ha assicurato la sua collaborazione per portare avanti insieme questi progetti. Siamo convinti che la collaborazione, come anche sostenuto dal senatore Lorefice, potrà portare a risultati concreti e positivi per il nostro territorio. Pertanto, seguiranno altri incontri per approfondire ulteriormente queste tematiche e trovare soluzioni efficaci. Ringraziamo nuovamente il senatore Lorefice per la sua partecipazione e auspichiamo una proficua collaborazione futura”, spiega in una nota Zappietro che ha tenuto la riunione in presenza degli altri componenti della commissione, i consiglieri Orlando, Sincero, Cosentino e Irti.