Porto, Di Benedetto: "La Lega è a disposizione, ci sarà un incontro a breve con il commissario Tardino"

Gela. Abbiamo riferito di un passo piuttosto lento nell'infinito iter del porto rifugio, che ormai un anno fa segnò l'ultimo incontro ufficiale, prima di tanti mesi di silenzio quasi totale. L'amministrazione comunale e il comitato pro-porto attendono un riscontro sulla richiesta di incontro (così da fare il punto della situazione), inoltrata all'Autorità portuale della Sicilia occidentale, che gestisce il sito. La stessa Autorità, da qualche mese è portata avanti dal commissario Annalisa Tardino, subentrata all'ex presidente Pasqualino Monti. Tardino è un esponente della Lega, già europarlamentare dei salviniani. I leghisti locali intendono mettersi a disposizione. “Venerdì scorso – spiega il neo consigliere comunale del partito di Salvini Antonella Di Benedetto – insieme all'assessore regionale Luca Sammartino, abbiamo avuto un incontro con il sindaco Terenziano Di Stefano. Ci siamo messi a disposizione anche per la vicenda del porto, che va risolta prima possibile. Cercheremo di fissare una riunione con il commissario Tardino, a stretto giro. Certamente, una vicenda così complessa non si potrà risolvere dopo una sola riunione ma noi vogliamo dare un contributo alla città, con i nostri riferimenti di partito”. Nel centrodestra, anche il deputato regionale FdI Salvatore Scuvera ha seguito il caso del porto rifugio ed era presente al tavolo tecnico dello scorso anno, tenuto a Palermo.