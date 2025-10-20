Porto, contatto con Tardino: Di Benedetto, "vuole arrivare ai lavori prima possibile"

C'è stato un contatto telefonico sulla vicenda porto

Gela. La vicenda infinita del porto rifugio, della quale abbiamo riferito anche negli scorsi giorni, non ha ancora una soluzione chiara. L'iter per arrivare ai lavori ha notevolmente rallentato l'andatura burocratica. Si attende un tavolo tecnico in presenza dei riferimenti dell'Autorità della Sicilia occidentale, che gestisce il sito. Questa mattina, il consigliere comunale della Lega Antonella Di Benedetto ha avuto un contatto telefonico con il commissario dell'Autorità, Annalisa Tardino, a sua volta riferimento dei salviniani. Il commissario è stata presso la capitaneria di porto. "Ha confermato un prossimo incontro con il sindaco Terenziano Di Stefano, per affrontare congiuntamente la questione relativa al porto. L’avvocsto Tardino ha espresso la chiara volontà di recuperare il tempo finora perso e avviare un percorso di interlocuzione rapido, concreto e orientato ai risultati, al fine di restituire centralità e prospettiva a un’infrastruttura strategica per il territorio. La tematica sarà oggetto di un’attenta valutazione e di un dialogo istituzionale costante tra le parti, con l’obiettivo comune di individuare soluzioni condivise e di promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area portuale", fa sapere Di Benedetto, che ha già ribadito la disponibilità a fare da tramite insieme al gruppo della Lega.