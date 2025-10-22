Porto, confronto tecnico sull'iter: la prossima settimana incontro convocato dall'Autorità

Il porto continua a essere inaccessibile e serviranno stanziamenti ingenti per realizzare lavori essenziali, in un sito che rientra nelle aree Sin

Gela. Sarà la prima riunione ufficiale, dopo il breve incontro informale di lunedì in capitaneria. La prossima settimana, è previsto un incontro, a Palermo, per valutare lo stato dell'arte dell'iter del porto rifugio e più in generale per fare il punto sulle prospettive dei siti locali gestiti dall'Autorità della Sicilia occidentale. Il commissario Annalisa Tardino ha fatto pervenire la convocazione, più volte richiesta dall'amministrazione comunale e dal comitato pro porto. A inizio settimana, ha condotto un sopralluogo nelle aree del porto rifugio e del porto isola, effettuando una visita in capitaneria, dove ha avuto modo di incontrare, in maniera decisamente rapida, il sindaco Terenziano Di Stefano. A Palermo, invece, bisognerà condurre una valutazione approfondita. L'amministrazione comunale sarà presente e insieme al comitato pro porto sta seguendo procedure che nei mesi si sono nuovamente assestate su un ritmo non certo da sprint. Le ultime notizie pratiche risalgono al parere rilasciato dalla sottocomissione ministeriale circa gli atti della valutazione ambientale, che stando a quanto riferito un anno fa, durante l'ultimo tavolo tecnico tenutosi presso l'Autorità (allora ancora guidata dall'ex presidente Pasqualino Monti), doveva essere completata nell'arco di sei mesi. Il progetto e tutti i passaggi autorizzativi per i lavori di dragaggio e per gli interventi sul molo di ponente necessitano di un cambiamento di passo. Lo sa l'amministrazione comunale, con il sindaco Di Stefano e l'assessore Peppe Di Cristina, e dovrebbero saperlo negli uffici dell'Autorità. Ad agevolare la fissazione dell'incontro anche le interlocuzioni attivate dal gruppo locale della Lega, come ha riferito il neo consigliere comunale del partito, Antonella Di Benedetto. Il commissario Tardino, durante la visita nei siti locali, ha parlato di “programmazione” e di difficoltà “non dovute alla sua gestione né a quella precedente”. Il porto continua a essere inaccessibile e serviranno stanziamenti ingenti per realizzare lavori essenziali, in un sito che rientra nelle aree Sin.