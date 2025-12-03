Porto, commissione prende iniziativa: "Tavolo permanente con politica e associazioni"

Si tenta di dare un impulso per cercare di mettere insieme i pezzi di una vicenda infinita e che necessiterebbe di una conclusione certa

Gela. L'anno volge al termine e il porto rifugio, a oggi, rimane tra le grandi incompiute. L'insabbiamento lo ha tagliato fuori da ogni tipo di rotta, lungo il Mediterraneo. Mesi addietro sembrò che nell'iter ministeriale per le autorizzazioni qualcosa potesse sbloccarsi, con il parere rilasciato dalla sottocommissione. Poi, più niente nonostante le insistenze istituzionali dell'amministrazione comunale e del comitato pro porto, che hanno ottenuto incontri di tipo tecnico. Il cambio di guardia alla guida dell'Autorità della Sicilia occidentale, che ha la gestione dei siti locali, non ha agevolato la speditezza procedurale. A Palazzo di Città, l'iniziativa la prendono i consiglieri della commissione che si occupa anche di mare (composta da Grazia Cosentino, Giovanni Giudice, Davide Sincero, Armando Irti, Giuseppe Fava e Gaetano Orlando). Sta per essere predisposta una nota, indirizzata al sindaco, allo scopo di istituire un tavolo permanente, che metta insieme amministrazione, la stessa commissione, le associazioni, gli operatori e la politica a ogni livello, con i rappresentanti territoriali. Va infatti monitorato sia il canale regionale sia quello nazionale, oltre ai rapporti con l'Autorità, da qualche mese retta dall'ex europarlamentare leghista Annalisa Tardino. "Un tavolo permanente, a livello locale - spiega il presidente della commissione Alberto Zappietro - permette di fare squadra e di coordinarsi meglio, evitando iniziative che non hanno una linea comune. Periodicamente, si potrà fare il punto della situazione. Abbiamo sentito diverse parti già coinvolte nella vicenda porto. Riteniamo ci siano i presupposti per istituire il tavolo". Una scelta che anni addietro venne formalizzata in municipio, con l'avvio di un gruppo di lavoro sul porto rifugio. Ora, si tenta di dare un impulso per cercare di mettere insieme i pezzi di una vicenda infinita e che necessiterebbe di una conclusione certa.