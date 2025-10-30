Porto, commissione incontrerà il sindaco: Zappietro, "purtroppo ancora esclusi dal tavolo ufficiale"

In più occasioni, hanno tenuto audizioni sul tema ma in settimana sono stati esclusi dal tavolo ufficiale

Gela. L'infinita vicenda del porto rifugio, ancora rallentata da attese autorizzative, la seguono ormai da quando si sono insediati. I componenti della commissione consiliare mare, presieduta dall'esponente di Italia Viva Alberto Zappietro, di recente, avevano inoltrato all'Autorità della Sicilia occidentale una richiesta per avere delucidazioni sul cronoprogramma potenziale finalizzatio ai lavori di dragaggio. In più occasioni, hanno tenuto audizioni sul tema ma in settimana sono stati esclusi dal tavolo ufficiale, tenutosi a Palermo presso la sede dell'Autorità, affidata al commissario Annalisa Tardino. “Dispiace prendere atto dell'ennesima esclusione – dice Zappietro – purtroppo, non è la prima volta che accade. All'incontro, oltre all'amministrazione comunale, c'erano consiglieri comunali ma noi non siamo stati presi in considerazione”. La prossima settimana intendono avere un confronto diretto con il sindaco Terenziano Di Stefano che, insieme all'assessore Peppe Di Cristina, segue l'intricato iter del porto. Cercheranno di acquisire elementi utili circa l'incontro svoltosi nella sede dell'Autorità.

In foto il presidente della commissione Alberto Zappietro