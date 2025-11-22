Ponte Tenutella, Cuvato: "Soldi spesi solo per progetti ma i lavori non partono"

Se ne occupò già guidando l'associazione "ViviamoManfria"

Gela. Va messo in sicurezza e adeguato ma ormai da anni, oltre a una prima fase di incarichi tecnici e verifiche, mancano riscontri sulla progettazione e sui successivi lavori per il ponte viario dell'area tra Piano Marina e Tenutella. Il consigliere comunale e provinciale del Pd Antonio Cuvato sottolinea i troppi silenzi degli uffici regionali e di quelli competenti, comprese le istituzioni provinciali. Se ne occupò già guidando l'associazione "ViviamoManfria" e continua a farlo a livello istituzionale. Ha interessato della questione il gruppo dem all'Ars e il parlamentare regionale Nello Di Pasquale ha portato la questione, con un'interrogazione, in commissione ambiente. "A oggi, dopo tante verifiche che ho condotto, si sono visti solo soldi per progettazioni ma senza l'avvio dei lavori - sottolinea Cuvato - questo è molto grave". Oltre ai disagi legati ai rischi di tenuta della struttura, per il consigliere i tempi lunghi mettono in forse i fondi disponibili e l'ombra "del danno erariale" rimane sullo sfondo ma non troppo. Cuvato, in questi mesi, ha informato gli uffici del genio civile e quelli del Libero Consorzio, oltre a scrivere direttamente ai sindaci di Butera (Comune territorialmente competente) e Gela (dato che tanti gelesi hanno immobili in zona).