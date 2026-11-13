Ponte sullo Stretto, Salvini “Se tutto verrà vidimato i lavori cominceranno a inizio 2027”
ROMA (ITALPRESS) – “Sul Ponte sullo Stretto mancano gli ultimi due passaggi: Cipess e Corte dei Conti, un organismo terzo nel cui merito non mi permetto di entrare. Se tutto verrà vidimato, a inizio 2027 cominciamo con l’opera pubblica più ambiziosa dell’
ROMA (ITALPRESS) – “Sul Ponte sullo Stretto mancano gli ultimi due passaggi: Cipess e Corte dei Conti, un organismo terzo nel cui merito non mi permetto di entrare. Se tutto verrà vidimato, a inizio 2027 cominciamo con l’opera pubblica più ambiziosa dell’Occidente”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione del convegno organizzato da Ance “Programmiamo il futuro”.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/ponte-sullo-stretto-salvini-se-tutto-verra-vidimato-i-lavori-cominceranno-a-inizio-2027/
Verificato il: 13 novembre 2026