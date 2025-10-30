Ponte Stretto, Meloni “Sia chiaro che obiettivo resta”

ROMA (ITALPRESS) - "Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un pò incuriosita di fronte ad alcuni rilievi. Sia chiaro che l'obiettivo è fare il ponte sullo stretto di Mess...

ROMA (ITALPRESS) - "Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un pò incuriosita di fronte ad alcuni rilievi. Sia chiaro che l'obiettivo è fare il ponte sullo stretto di Messina che è un'opera strategica, sarà un'opera ingegneristica unica al mondo". Lo dice al Tg1 la premier Giorgia Meloni. "Perchè voglio dire anche questo - aggiunge -, noi siamo eredi di una civiltà che con i suoi ponti ha meravigliato il mondo per millenni e io non mi rassegno all'idea che non si possa più fare oggi perchè siamo soffocati dalla burocrazia e dai cavilli".

