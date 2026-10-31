LA RICORRENZA Ponte dei morti: prezzo dei fiori in aumento, ma non si rinuncia alle tradizioni

Cimiteri pronti ad accogliere migliaia di visitatori per la commemorazione dei defunti. Tra fiori e tradizioni, cambiano le abitudini dei siciliani: boom di vendite nel settore floreale, mentre arretrano i dolci tipici del 2 novembre.

Gela. Fiori, lumini e preghiere. Già da stamattina i cimiteri cittadini registrano una grande affluenza di gelesi in visita ai cari defunti.

Una ricorrenza che in città conserva un valore profondo, fatto di affetti, gesti e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Un momento in cui il ricordo si rinnova e il legame con chi non c’è più resta vivo.

I fiori continuano ad essere i grandi protagonisti della festa . Mazzi, composizioni e bouquet sono tra i prodotti più richiesti. Per i fiorai si conferma un periodo di intenso lavoro, con vendite in forte aumento e negozi presi d’assalto nei giorni che precedono la ricorrenza. Un boom che non è però esente dai rincari: anche il prezzo dei fiori ha registrato aumenti, incidendo sulla spesa delle famiglie.

La commemorazione dei defunti continua a essere soprattutto un momento per ricordare, rendere omaggio e tenere vivo il legame con chi non c’è più. E un fiore, ancora oggi, resta uno dei modi più semplici e sentiti per dire che non è stato dimenticato.