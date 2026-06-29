Polo tecnologico "Sinapsi", si stringe per la gara d'appalto: nuovi contatti tra i partner

La scorsa settimana ci sono state ulteriori interlocuzioni tra il sindaco Terenziano Di Stefano, che fin dall'inizio sta seguendo tutte le procedure, e i referenti dell'università ennese

Gela. Tutti i passaggi burocratici preliminari, compreso quello per l'acquisizione dell'area ex Asi di contrada Brucazzi da parte del Comune, sono stati completati. Il progetto “Sinapsi”, per un nuovo polo tecnologico, potrebbe andare in gara nell'arco di un mese. Entro fine luglio, infatti, sembrano esserci spiragli. L'investimento è coperto con dieci milioni da un finanziamento ministeriale e altrettanti dalle compensazioni Eni. La fase che dovrà condurre alla gara d'appalto è coordinata dall'Università Kore di Enna, capofila del progetto, del quale fanno parte, oltre al Comune di Gela, Eni e Sicindustria. La scorsa settimana ci sono state ulteriori interlocuzioni tra il sindaco Terenziano Di Stefano, che fin dall'inizio sta seguendo tutte le procedure, e i referenti dell'università ennese. Di recente, a livello ministeriale c'è stata una nuova verifica favorevole. Il termine ultimo per la realizzazione del polo tecnologico, previsto in un'area attualmente occupata da un vecchio rudere, è fissato per il 2028. L'università ennese si dovrebbe affidare a una centrale unica di committenza, per le procedure di gara, attivata dal Libero Consorzio di Enna. Arrivare all'affidamento di un appalto, da poco meno di venti milioni di euro, potrebbe dare la sterzata necessaria, dato che tutti i partner del progetto non intendono rinunciare all'obiettivo di un polo per le nuove tecnologie, nella prospettiva dell'amministrazione comunale in piena continuità con “Macchitella lab” e con lo sviluppo di progetti sui corsi universitari, allo scopo di mettere le basi per un'alternativa vera all'industria e per un hub tecnologico integrato.