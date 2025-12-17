Polo tecnologico "Sinapsi", si stringe per gli atti in consiglio: possibile voto in settimana

In totale, “Sinapsi” concentrerà un investimento, con fondi pubblici, da venti milioni di euro

Gela. E' l'ultima tappa, di fine anno, per gli obiettivi amministrativi e programmatici del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua amministrazione comunale. Nelle ultime settimane, come abbiamo già riferito, c'è stata l'accelerazione sull'iter del progetto “Sinapsi”, un polo per le nuove tecnologie da realizzare in un'area della zona industriale di Brucazzi, attualmente occupata da un vecchio rudere. Gli atti per l'acquisizione definitiva dell'area, con somme coperte da un finanziamento ministeriale, dovrebbero arrivare domani sul tavolo della presidenza del consiglio comunale. Il presidente Paola Giudice, che ha avuto contatti sul tema con il sindaco Terenziano Di Stefano, potrebbe decidere di portare gli atti di “Sinapsi” in aula, con una procedura d'urgenza, e quindi già venerdì. E' probabile, dunque, che il voto possa concretizzarsi in settimana, dando un impulso ancora maggiore alla procedura. Il progetto “Sinapsi” è supportato dall'università Kore di Enna (capofila), dal Comune di Gela, da Sicindustria e con Eni che ha autorizzato lo sblocco di dieci milioni di euro dalle compensazioni, che si aggiungeranno ad altri dieci milioni disposti dal ministero. In totale, “Sinapsi” concentrerà un investimento, con fondi pubblici, da venti milioni di euro. Ragione per la quale, il sindaco attende un pieno sostegno, non solo dalla maggioranza ma pure dall'opposizione. Il primo cittadino, che si occupò del progetto già durante la fase dell'amministrazione Greco, fino a quando rivestì il ruolo assessoriale, crede molto nella possibilità di un centro per le ricerche sulle nuove tecnologie, che possa attrarre ulteriori investimenti sul territorio, peraltro in linea con l'idea della formazione e dell'innovazione di “Macchitella lab”, l'ex casa albergo Eni riconvertita e ufficialmente inaugurata negli scorsi mesi (in settimana è prevista una prima iniziativa al suo interno).