Nuove tecnologie Polo "Sinapsi", completato protocollo con Eni per i dieci milioni delle compensazioni

Sono somme che si aggiungono ad altri dieci milioni finanziati dal ministero, sulla base del progetto che viene sostenuto dal gruppo di partner istituzionali. Bisognerà poi iniziare a sviluppare tutte le fasi successive, a cominciare dalla gara d'appalto

Gela. Negli scorsi mesi, a livello ministeriale, a conclusione di ulteriori verifiche, è stato dato l'ok all'aggiornamento per il progetto del polo tecnologico “Sinapsi”. Il termine previsto, per concludere l'opera voluta dall'amministrazione comunale, dall'Università Kore di Enna e ancora da Sicindustria ed Eni, è fissato per il 2028. In settimana, proprio l'amministrazione comunale ed Eni dovrebbero mettere nero su bianco il protocollo che sblocca definitivamente i dieci milioni di euro delle compensazioni: verranno usati per la realizzazione del polo tecnologico, in un'area di contrada Brucazzi acquisita dall'ente comunale. Sono somme che si aggiungono ad altri dieci milioni finanziati dal ministero, sulla base del progetto che viene sostenuto dal gruppo di partner istituzionali, con capofila la stessa università ennese, a sua volta impegnata nel percorso per strutturare corsi in città, avendo come hub l'ex casa albergo Eni, oggi “Macchitella lab”. I riferimenti tecnici di Eni hanno lavorato al protocollo per il riconoscimento dei dieci milioni delle compensazioni, rapportandosi con il sindaco Terenziano Di Stefano, che personalmente segue i canali con la multinazionale e i progetti che ne sono nati. Il polo “Sinapsi”, che dovrebbe sorgere in un'area attualmente occupata, a Brucazzi, da un vecchio rudere, venne presentato ufficialmente, in consiglio comunale, in presenza di tutti i referenti istituzionali. Per l'amministrazione comunale, può diventare un centro capace di attirare investimenti sulle nuove tecnologie e attività di ricerca, andando oltre la sola dimensione strettamente industriale. Bisognerà comunque iniziare a sviluppare tutte le fasi successive, a cominciare da quella per la gara d'appalto, in capo alla Kore ennese.