Polo infanzia "Pirandello", si accelera per la gara: se ne occuperà l'Urc

Gela. Lo stanziamento finanziario è tra i più consistenti, per circa tre milioni e mezzo di euro. Il polo dell'infanzia nella scuola "Pirandello" si avvia in direzione della gara. È stato sottoscritto e approvato l'accordo tra il Comune e l'Urc provinciale, già Urega. Sarà quest'ultima struttura a occuparsi della fase dell'appalto, ai fini dell'aggiudicazione. Gli uffici del settore lavori pubblici hanno portato avanti l'iter. Il progetto, inizialmente, rientrò nel sistema "Agenda urbana" ma non si arrivò mai alla fase conclusiva. Successivamente, il governo regionale l'ha ricompreso nell'elenco dei finanziamenti Fsc. Per non perdere fondi molto importanti, bisogna osservare i passaggi necessari e la gara diventa decisiva per l'assegnazione. Con un importo superiore ai tre milioni di euro, sarà quindi l'Urc a sviluppare l'istruttoria per affidare i lavori. Un accordo analogo era già stato sottoscritto per la gara d'appalto che dovrà essere definita si fino degli interventi nella scuola "Solito", chiusa da anni a causa di cedimenti interni.