Polo infanzia "Pirandello", approvato progetto esecutivo da oltre tre milioni di euro

Gela. Originariamente, fece parte della dotazione progettuale finanziata con il programma "Agenda urbana". Il progetto per il polo dell'infanzia della scuola "Pirandello", però, non vide la luce. Il governo regionale lo ha inserito nuovamente nella sfera dei finanziamenti, con il sistema Fsc. A Palazzo di Città, dopo il decreto di finanziamento rilasciato da Palermo e ricevuto dal municipio, è stato finalizzato il progetto esecutivo da quasi tre milioni e mezzo di euro. Il settore lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio, ha rilasciato gli atti tecnici e con la firma del dirigente Antonino Collura, ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo, necessario per arrivare alla gara per l'appalto, destinata a essere coordinata dall'Urega provinciale. L'attesa inoltre è per il completamento della procedura di gara per la scuola "Solito", chiusa da anni causa cedimento interno.