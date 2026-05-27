Polo dell'infanzia alla "Pirandello", cantiere verso il via: affidato incarico per la direzione lavori

Castellana, assai noto per la sua attività professionale, già sei anni fa, quando il polo dell'infanzia era tra i progetti del programma “Agenda urbana”, si occupò della progettazione

Gela. Il cantiere, che non rientra nella programmazione di "Qualità abitare", dovrebbe partire a breve. Ammonta a circa tre milioni di euro, dal sistema Fsc, la copertura economica finalizzata alla realizzazione del polo dell'infanzia nella scuola “Pirandello”. I lavori sono stati affidati a inizio anno e gli uffici comunali stanno concludendo gli ultimi adempimenti preliminari. L'appalto venne assegnato all'azienda Gadir costruzioni di Alcamo, in provincia di Trapani. Gli uffici del settore governance e attuazione Pnrr, al termine di una procedura condotta con piattaforma Mepa, hanno individuato il direttore dei lavori. Si tratta dell'architetto Vincenzo Castellana. Il professionista, assai noto per la sua attività, già sei anni fa, quando il polo dell'infanzia era tra i progetti del programma “Agenda urbana”, si occupò della progettazione. L'incarico di direttore dei lavori è coperto con somme per poco più di 72 mila euro. L'appalto all'azienda aggiudicataria venne definito per un totale di poco superiore a 1 milione 821 mila euro. Anche questa è un'opera sulla quale si sta insistendo per evitare di perdere lo stanziamento che fu concesso dalla Regione, dopo il nulla di fatto dell'iter di “Agenda urbana”. Gli uffici del settore lavori pubblici, coordinati dall'assessore Luigi Di Dio, e quelli della governance e attuazione Pnrr, da tempo si trovano ad affrontare tutte le procedure per i canrtieri, in atto. L'incarico per la direzione lavori del polo dell'infanzia è stato firmato dal dirigente Antonino Collura.