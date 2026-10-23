Il Tar Polizia locale, giudici amministrativi confermano illegittimità: atti trasmessi anche a procura

Di recente, soprattutto sulla scorta delle pronunce di Tar e Cga, l'amministrazione comunale ha concluso il rapporto con l'ex comandante, che arrivava dall'esperienza all'ente Parco nord di Milano, attribuendo le funzioni di coordinatore a Occhipinti

Gela. I giudici amministrativi, anche in fase di ottemperanza, in sede collegiale, hanno confermato il contenuto del decreto che a fine settembre ha disposto la sospensione di tutti gli atti di nomina dell'ormai ex comandante della polizia locale Massimo Cozzo. Nel precedente decreto, su iniziativa dell'avvocato Alfredo D'Aparo, legale che rappresenta l'attuale coordinatore del comando, Giampiero Occhipinti, era stata concessa la misura cautelare monocratica, appunto bloccando gli effetti di ogni atto legato alla nomina di Cozzo. L'amministrazione comunale, nonostante le precedenti pronunce dei giudici amministrativi, aveva mantenuto il ruolo dello stesso Cozzo, secondo i giudici amministrativi in violazione “del regolamento comunale”. Una linea motivazionale confermata dalla nuova decisione che fa seguito al decreto di sospensiva. I giudici richiamano "il pervicace intento del Comune di Gela di eludere l’applicazione della sentenza di questo Tar, il cui impianto motivazionale è stato peraltro confermato e quindi rafforzato dalle plurime pronunce monocratiche e collegiali del giudice d’appello, che hanno statuito come il controinteressato sia stato mantenuto nelle funzioni di comandante della polizia municipale di Gela in assenza dei presupposti di legge e in totale dispregio delle regole procedimentali di cui al regolamento comunale approvato con delibera della giunta municipale n.132 del 25 agosto 2023”. I magistrati amministrativi, inoltre, hanno adesso disposto la trasmissione degli atti sia alla procura della Corte dei Conti sia alla procura della Repubblica, nell'eventualità di un accertamento su possibili danni erariali o eventuali violazioni penali. Di recente, soprattutto sulla scorta delle pronunce di Tar e Cga, l'amministrazione comunale ha concluso il rapporto con l'ex comandante, che arrivava dall'esperienza all'ente Parco nord di Milano, attribuendo le funzioni di coordinatore a Occhipinti, che le aveva già svolte durante il periodo di vacatio alla guida del comando locale. Nel merito si entrerà a marzo.