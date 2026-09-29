Polizia locale, dopo sentenze sarà Occhipinti a occuparsi del comando

Proprio dai ricorsi di Occhipinti, che aveva già guidato il comando, si è aperto il lungo capitolo giudiziario che in questi mesi ha portato la vicenda davanti ai magistrati amministrativi

Gela. Le decisioni della giustizia amministrativa sono state chiare. L'ente comunale non avrebbe potuto affidare il comando della polizia locale al dottor Massimo Cozzo, arrivato in città a metà anno, dopo un accordo sottoscritto tra il municipio e l'ente Parco Nord di Milano. L'ultima pronuncia ha ribadito il concetto, con le motivazioni rese pubbliche ieri. A seguito di quanto stabilito dal tar e dal cga, in giornata si è tenuta una lunga riunione al comando di via Ossidiana. Le sentenze amministrative non lasciano spazi di manovra e il sindaco Terenziano Di Stefano, probabilmente già domani, procederà a confermare la dirigenza ad interim del settore al segretario generale Giovanni Curaba e ad affidare il comando al più alto in grado, Giampiero Occhipinti. Proprio dai ricorsi di Occhipinti, che aveva già guidato il comando, si è aperto il lungo capitolo giudiziario che in questi mesi ha portato la vicenda davanti ai magistrati amministrativi. "Non ci sono altre soluzioni - commenta brevemente il sindaco che ha preso parte alla riunione al comando - onestamente, ritengo comunque che le pronunce amministrative, soprattutto la seconda, siano assurde. Noi non abbiamo mai eluso nulla. È la legge che mi consente di disporre di un dipendente in comando da un altro ente e dato che il grado glielo permetteva di affidargli la guida del comando".