Quotidiano di Gela

Polizia locale, dopo sentenze sarà Occhipinti a occuparsi del comando

Proprio dai ricorsi di Occhipinti, che aveva già guidato il comando, si è aperto il lungo capitolo giudiziario che in questi mesi ha portato la vicenda davanti ai magistrati amministrativi

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
29 settembre 2026 19:38
Polizia locale, dopo sentenze sarà Occhipinti a occuparsi del comando -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Le decisioni della giustizia amministrativa sono state chiare. L'ente comunale non avrebbe potuto affidare il comando della polizia locale al dottor Massimo Cozzo, arrivato in città a metà anno, dopo un accordo sottoscritto tra il municipio e l'ente Parco Nord di Milano. L'ultima pronuncia ha ribadito il concetto, con le motivazioni rese pubbliche ieri. A seguito di quanto stabilito dal tar e dal cga, in giornata si è tenuta una lunga riunione al comando di via Ossidiana. Le sentenze amministrative non lasciano spazi di manovra e il sindaco Terenziano Di Stefano, probabilmente già domani, procederà a confermare la dirigenza ad interim del settore al segretario generale Giovanni Curaba e ad affidare il comando al più alto in grado, Giampiero Occhipinti. Proprio dai ricorsi di Occhipinti, che aveva già guidato il comando, si è aperto il lungo capitolo giudiziario che in questi mesi ha portato la vicenda davanti ai magistrati amministrativi. "Non ci sono altre soluzioni - commenta brevemente il sindaco che ha preso parte alla riunione al comando - onestamente, ritengo comunque che le pronunce amministrative, soprattutto la seconda, siano assurde. Noi non abbiamo mai eluso nulla. È la legge che mi consente di disporre di un dipendente in comando da un altro ente e dato che il grado glielo permetteva di affidargli la guida del comando".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela