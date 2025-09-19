"Politiche giovanili", Di Stefano sceglie Gallo come esperto

Una nomina che non incide solo sull'aspetto specifico ma che si colloca pure su una linea politica. Gallo coordina l'Mpa giovanile

Gela. Si occuperà a titolo gratuito di "politiche giovanili". Il sindaco Terenziano Di Stefano ha affidato l'incarico di esperto a Giuseppe Flavio Gallo, che già da tempo segue il contesto giovanile locale e non solo. Una nomina che non incide solo sull'aspetto specifico ma che si colloca pure su una linea politica. Gallo, infatti, è uno degli esponenti locali dell'Mpa e come gli altri autonomisti chiaramente si rivede nel progetto "Grande Sicilia". A lui, l'Mpa locale ha affidato la guida del gruppo giovanile. Lo scorso anno, Gallo scese in campo per le amministrative, candidato sotto le insegne della lista di ispirazione Mpa, tenuta a battesimo dallo stesso leader Raffaele Lombardo. Si schierò con la coalizione del primo cittadino. Come accaduto in altri casi analoghi, con esperti a titolo gratuito, quella di Gallo viene indicata come "nomina fiduciaria", sulla scorta delle capacità professionali e del curriculum. Tra il primo cittadino e l'Mpa certamente il dialogo istituzionale non pare in flessione, pure in una prospettiva di rivisitazione del governo locale. "Assumo questo ruolo con spirito di servizio — dice Gallo — con l’obiettivo di lavorare in sinergia con il sindaco e con l’amministrazione comunale. Le priorità saranno innanzitutto la riattivazione della Consulta giovanile e l’avvio di iniziative dedicate ai giovani". La delega alle politiche giovanili, tra le file della giunta, è affidata all'assessore dem Peppe Di Cristina.

In foto Giuseppe Flavio Gallo