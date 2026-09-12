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Pole per Bezzecchi a Misano, preceduti Marc Marquez e Aldeguer

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi su Aprilia partirà dalla pole position in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Mot...

A cura di Redazione Redazione
12 settembre 2026 14:00
Pole per Bezzecchi a Misano, preceduti Marc Marquez e Aldeguer -
Italia
Italpress
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MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi su Aprilia partirà dalla pole position in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L'azzurro scende sotto il muro dell'1'30" e si prende la prima casella tagliando il traguardo in 1'29"982. Preceduti Marc Marquez (Ducati), secondo a 0"198, e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), terzo a 0"368. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che precede il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Seguono Pedro Acosta (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati VR46), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR) e Pol Espargaro (Ktm Tech3).

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 12 settembre 2026

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