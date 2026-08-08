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Pole di Jorge Martin a Silverstone, Di Giannantonio 4°, Bezzecchi 5°

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) - Jorge Martin (Aprilia) in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il leader della classifica piloti ta...

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2026 14:23
Pole di Jorge Martin a Silverstone, Di Giannantonio 4°, Bezzecchi 5° -
Italia
Italpress
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SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) - Jorge Martin (Aprilia) in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il leader della classifica piloti taglia il traguardo in 1'56"160 e precede di 0"021 Raul Fernandez (Aprilia). Completa la prima fila l'altra Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, terzo a 0"189. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia), quinto a 0"296, e Marc Marquez (Ducati), sesto a 0"367. Terza fila con Alex Marquez (Ducati Gresini) davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Pedro Acosta (Ktm). Decimo Iker Lecuona (Ducati Gresini) su Jack Miller (Yamaha Pramac) e Joan Mir (Honda).

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 08 agosto 2026

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