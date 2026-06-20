Pokerissimo dell’Olanda, Svezia travolta 5-1 a Houston

HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tutto facile per l'Olanda, che travolge 5-1 la Svezia e vola in testa al Gruppo F dei Mondiali in attesa della sfida tra Giappone e Tunisia. Gli uomini di Koeman, g...

HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tutto facile per l'Olanda, che travolge 5-1 la Svezia e vola in testa al Gruppo F dei Mondiali in attesa della sfida tra Giappone e Tunisia. Gli uomini di Koeman, grazie alle doppiette di Brobbey e Gakpo e al gol di Summerville, compiono un passo importante in ottica qualificazione ai sedicesimi, vicini ma non ancora aritmeticamente raggiunti. Vana per gli scandinavi la rete del subentrato Elanga. Bastano cinque minuti all'Olanda per trovare l'1-0, sul lavoro in protezione di Brobbey che gira il pallone sulla sinistra a favorire la fuga di Gakpo, preciso nel pallone crossato dentro l'area per il tap-in dello stesso Brobbey, perso in marcatura da Hien. Troppo statica la difesa della Svezia, che al 17' viene punita ancora da un cross olandese, stavolta calibrato da Dumfries e deviato nuovamente in rete da Brobbey. Nel finale di primo tempo cresce la squadra di Potter, che al 45' troverebbe la rete del 2-1, sulla punizione deviata in rete di testa da Lagerbielke ma il Var annulla per offside dello stesso difensore svedese. Brivido per Verbruggen, che deve intervenire ancora nel recupero del primo tempo sulla conclusione dalla distanza di Ayari, sulla quale il portiere olandese è reattivo in tuffo. A inizio ripresa torna a spingere l'Olanda, che dopo due minuti va sul 3-0, con la palla tesa di Dumfries per Gakpo che, a due passi dalla porta, deve solo spingere in rete. Si disunisce completamente la Svezia, che al 54' subisce anche il quarto gol: transizione veloce di Gakpo, che punta Lagerbielke e chiude con il destro sul primo palo che batte Nordfeldt. Potter prova a scuotere inserendo tra gli altri Elanga, che a cinque minuti dal suo ingresso attacca la profondità alle spalle della difesa orange e scarica il mancino alle spalle di Verbruggen. Nel finale spazio anche per il pokerissimo dell'Olanda, con Summerville dal limite dell'area lascia partire il piazzato che fa scorrere i titoli di coda ed esalta la macchia 'oranjè di Houston.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).