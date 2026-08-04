Poker d’oro per Pellacani agli Europei, vince anche nel trampolino dai 3 metri
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Chiara Pellacani domina nel trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi, in corso a Parigi. Dopo l'oro nel trampolino da un metro, nel sincro misto 3 metri e nel Team Ev...
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Chiara Pellacani domina nel trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi, in corso a Parigi. Dopo l'oro nel trampolino da un metro, nel sincro misto 3 metri e nel Team Event, la 23enne romana si mette al collo la quarta medaglia d'oro della manifestazione. Sono 358.05 i punti messi insieme da Pellacani, che precede la britannica Yasmin Harper, argento con 318.70 punti. Bronzo a Nadezhda Trifonova, in rappresentanza degli Atleti Neutrali con 312.40 punti. Ai piedi del podio c'è Elisa Pizzini, quarta con 306.25 punti.
Si tratta della quinta medaglia d'oro - la 14esima in totale - agli Europei di Parigi per l'Italia, che si conferma al secondo posto nel medagliere, dietro solamente alla Gran Bretagna.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/poker-doro-per-pellacani-agli-europei-vince-anche-nel-trampolino-dai-3-metri/
Verificato il: 04 agosto 2026