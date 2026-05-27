Poggio Arena, "PeR" proporrà interrogazione in Regione: residenti, "servono fatti"

I residenti continuano il sit-in

Gela. Non si sblocca la vicenda del passaggio a mare di Poggio Arena, nonostante l'ordinanza del Tar Palermo disponga la riapertura alle condizioni iniziali. Anche oggi, non c'è stato il via libera al transito verso la spiaggia. I residenti continuano il sit-in. Il segretario regionale “PeR” Miguel Donegani, pur apprezzando “la posizione espressa da partiti di maggioranza”, ha comunicato, proprio durante una visita al presidio dei residenti, che sulla questione verrà presentata un'interrogazione al governo regionale. Il gruppo politico, giorni addietro, ha formalizzato un esposto in procura e sollecita interventi per garantire i diritti dei residenti. La proprietà privata dell'area non pare intenzionata a recedere, avendo concesso un varco laterale, da tutti ritenuto non adatto né pienamente fruibile. “Siamo delusi – hanno fatto sapere i residenti – siamo in presidio da giorni, il sindaco è venuto e ha parlato con il proprietario ma non succede nulla. Vogliamo i fatti. Le semplici promesse o gli impegni solo a parole non ci interessano”.