Poggio Arena, passaggio a mare conteso: domani nuove verifiche, "vedremo come intervenire"

Al proprietario era stato dato termine, almeno fino a oggi, per aprire il passaggio

Gela. Da Poggio Arena, in giornata, non sembrano essere giunte novità salienti rispetto all'apertura del passaggio verso il mare, almeno quello da sempre utilizzato dai residenti e che è stato chiuso dal proprietario dell'area. Domani, così, se la situazione non dovesse mutare, sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Tar Palermo, il sindaco Terenziano Di Stefano, che sabato scorso ha effettuato un nuovo sopralluogo insieme alla polizia municipale, prenderà le decisioni del caso. Al proprietario era stato dato termine, almeno fino a oggi, per aprire il passaggio. “Domani parlerò con il comandante della polizia municipale – dice brevemente il primo cittadino – e vedremo come intervenire”. Ormai da giorni, i residenti sono in presidio, rivendicando il rispetto di ciò che il Tar ha deciso, in attesa di nuove verifiche tecniche e del giudizio di merito. Il gruppo politico “PeR”, come ha già comunicato il segretario regionale Miguel Donegani, ha formalizzato un esposto in procura sulla mancata osservanza dell'ordinanza della giustizia amministrativa. Allo stesso modo, Di Stefano ha riferito che sarà informata la procura.